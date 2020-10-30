Максименко: с Тедеско могу говорить по-русски. Он уже получше некоторых общается!

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
«Эмоции Тедеско заражают! Я не всегда понимаю, что он говорит на итальянском или немецком, но его поведение никого не оставит равнодушным. Тренер — эмоциональный человек, при этом он сильный специалист, хорошо подкован тактически. Дай бог, у нас с ним всё получится. Что касается его эмоциональных порывов, я привык к такому ещё со времен ростовской академии, потому что у нас там был тренер серб. От него такие же оплеухи иногда прилетали!
Как общаюсь с тренерским штабом? С Тедеско могу и по-русски. Он уже получше некоторых общается! Это вот Мельга сколько лет тут жил, вроде всё понимал, а ответить не мог», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».
- 30 октября 2020
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