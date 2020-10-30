Тедеско: Соболев уже тренируется с командой. Мозес может сыграть с «Ростовом» больше

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.
«Соболев уже тренируется с командой. Мозес тоже в группе. После тренировок он делал также и дополнительную работу. Возможно, в предстоящем матче он может сыграть больше. Тем не менее нужно делать всё аккуратно, чтобы избежать риска травмы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Завтра, 31 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.
«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).
- 30 октября 2020
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:08
-
13:46
-
13:45
-
13:33
-
13:27
-
13:21
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
12:01
-
12:00
-
11:31
-
11:23
-
11:00
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:23
-
10:18
-
09:47
-
09:39