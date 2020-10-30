Тедеско: Соболев уже тренируется с командой. Мозес может сыграть с «Ростовом» больше

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.



«Соболев уже тренируется с командой. Мозес тоже в группе. После тренировок он делал также и дополнительную работу. Возможно, в предстоящем матче он может сыграть больше. Тем не менее нужно делать всё аккуратно, чтобы избежать риска травмы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Завтра, 31 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.



«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).

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