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Тедеско отреагировал на слова тренера «Динамо» Шварца о нём

Тедеско отреагировал на слова тренера «Динамо» Шварца о нём
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о высказывании нового наставника «Динамо» Сандро Шварца, сказавшего про рулевого красно-белых следующую фразу: «Слышал, что лучше с ним не общаться».

«Не видел эту пресс-конференцию и не знаю, какой был подтекст. Могу сказать, что мы знакомы по Бундеслиге. Три раза играли друг против друга: «Шальке» – «Майнц». Он хороший, молодой и мотивированный тренер», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24). «Динамо» (20) занимает пятое место.

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