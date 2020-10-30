Перед матчем с ЦСКА у трёх представителей «Арсенала» было подозрение на коронавирус

Тульский «Арсенал» уведомил Российскую Премьер-Лигу о том, что по итогам полученных результатов тестов на коронавирус команда готова к участию в матче 13-го тура с «Рубином».



«Арсенал» уведомил лигу, что перед матчем 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с ЦСКА по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у трёх представителей клуба были выявлены сомнительные результаты. Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.



Перед матчем 13-го тура с «Рубином» было проведено дополнительное тестирование всех представителей «Арсенала». Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении», — написали представители пресс-службы РПЛ в своём «телеграме».

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