ЭСК РФС: судья дважды ошибся в пользу «Локо». Пенальти в ворота «Ротора» назначен верно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные моменты матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Ротор» (1:2).
«Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку «Локомотива» Дмитрию Живоглядову на 23-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Живоглядов совершил движение рукой в направлении лица соперника без использования чрезмерной силы.
Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку «Локомотива» Мурило на 67-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Мурило остановил с нарушением правил игры перспективную атаку соперника, которая ввиду значительного расстояния до ворот и возможности игрока «Локомотива» Даниила Куликова вмешаться в развитие игрового эпизода не может быть рассмотрена как лишение явной возможности забить гол.
Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» на 81-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» Соломон Кверквелия после первого касания мяча плечом в борьбе с нападающим совершает движение рукой и инициирует тем самым второе касание мяча локтем. В момент повторного касания рука находится не в естественном положении, увеличивает проекцию тела игрока, поэтому данное движение рукой в направлении мяча должно быть наказано», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 30 октября 2020
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