Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



Форвард «дьяволов» сделал хет-трик в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (5:0). Форвард вышел на замену на 63-й минуте. Это самый быстрый хет-трик в истории турниров для игрока, вышедшего на замену. К тому моменту «дьяволы» вели 2:0. На 74-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Маркуса Рашфорда с передачи Бруну Фернандеша. Через несколько минут счёт до крупного довёл Рашфорд, оформив дубль. На 87-й минуте четвёртый гол забил Антони Марсьяль с пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Рашфорд, оформил хет-трик. На три забитых мяча нападающему потребовалось всего 27 минут.



В список претендентов на звание игрока недели также вошли трое нападающих: Жоау Фелиш («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин («Пари Сен-Жермен»).