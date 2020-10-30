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«Терроризму нет места в исламе». Озил — о трагических событиях во Франции

«Терроризму нет места в исламе». Озил — о трагических событиях во Франции
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал трагические события, произошедшие во Франции.

«Терроризму нет места в исламе», — написал Озил на своей странице в «Твиттере».

Напомним, накануне неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви в Ницце. Три человека были убиты, одна из жертв была обезглавлена. Спустя несколько часов в Авиньоне вооружённый ножом мужчина напал на полицейских. В тот же день в Лионе афганский мигрант готовил террористический акт, однако полиции удалось предотвратить трагедию. Также 29 октября мужчина с ножом напал на охранника французского посольства в Саудовской Аравии.

Предполагается, что нападения участились в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом.

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