«Терроризму нет места в исламе». Озил — о трагических событиях во Франции

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал трагические события, произошедшие во Франции.



«Терроризму нет места в исламе», — написал Озил на своей странице в «Твиттере».



Напомним, накануне неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви в Ницце. Три человека были убиты, одна из жертв была обезглавлена. Спустя несколько часов в Авиньоне вооружённый ножом мужчина напал на полицейских. В тот же день в Лионе афганский мигрант готовил террористический акт, однако полиции удалось предотвратить трагедию. Также 29 октября мужчина с ножом напал на охранника французского посольства в Саудовской Аравии.

Предполагается, что нападения участились в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом.