Главный тренер «Чайки» Адиев раскритиковал судейство в матче с «Чертаново»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев раскритиковал судейство в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Чертаново» (2:1), в частности, специалист остался недоволен решениями главного арбитра встречи Евгения Турбина.
«Всех судейских тонкостей я не знаю, но, на мой непрофессиональный взгляд, можно было ставить несколько пенальти. На Умаеве вообще с удалением. Турбин посчитал почему-то, что не надо. В первой Лиге не в первый раз сталкиваюсь с не очень качественным судейством. Ошибок много. Та же игра с Астраханью — удаления, пенальти, незасчитанный гол. Поэтому уже ничему не удивляюсь. Головной боли прибавилось», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
У «Чайки» в активе 26 очков, она располагается на 11-м месте в таблице ФНЛ.
- 30 октября 2020
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