Источник: тренер «Аталанты» заразился коронавирусом

В «Аталанте» зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, сообщает ANSA.



По информации источника, пресс-конференция главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которая должна была состояться сегодня, 30 октября, была отменена, так как один из сотрудников клуба из Бергамо заразился коронавирусом. Отмечается, что положительный результат теста на коронавирусную инфекцию был выявлен у одного из помощников Гасперини Кристиана Раймонди. В клубе ожидают результатов повторного тестирования, проведённого утром.



Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Аталанта» набрала 9 очков в 5 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (13).