Президент «ПСЖ»: оправдательный приговор — настоящая победа

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение суда по делу о мошенничестве.



Напомним, глава парижского клуба получил оправдательный приговор. Бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, который также проходил по этому делу, суд наказал 120 днями условного тюремного срока.



«После четырёх лет беспочвенных обвинений и постоянных покушений на мою репутацию суд полностью оправдал меня. Этот приговор — настоящая победа. Он подтверждает, что я всегда действовал, уважая закон и все процедуры», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe.



Напомним, генеральная прокуратура Швейцарии полагала, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь шла о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил от Аль-Хелаифи, являющегося также главой телевизионной группы beIN Media, взятки в виде трёх платежей на общую сумму € 1,25 млн. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.

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