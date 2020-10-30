Рассказов выразил готовность конкурировать с Мозесом за место в составе «Спартака»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал об отношении к красно-белым цветам, а также выразил готовность составить конкуренцию полузащитнику Виктору Мозесу.
«Несколько раз встречал людей лет 60, которые мне говорили: «Я болею за «Спартак» всю жизнь, а ты пешком ходишь по полю!» Но мы тоже не хотим проигрывать, у нас тоже есть семьи, которых мы не хотим расстраивать поражениями. Когда я сам прихожу домой после неудачных матчей, у меня элементарно нет настроения. За ромб я играю с 12 лет, и для меня «Спартак» — это дом. Я уже устал это повторять.
Открыты ли двери в „Спартак“ при Тедеско? Сейчас в аренде Мозес, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Всё возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в «Спартак» для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий — что тренер вернёт меня в команду. Нужно спросить об этом его после окончания первого круга. Арендное соглашение предусматривает возможность моего возвращения и после первой половины сезона. Либо уже после окончания чемпионата.
Понятно, что Виктор — сильный футболист, и если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов, его выкупят. Но матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться. Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока ещё непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдёт — не пойдёт. Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное — чтобы она была честной», — цитирует Рассказова Sport24.
- 30 октября 2020
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