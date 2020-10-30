РФС, «Спартак» и ЦСКА стали самыми желаемыми работодателями в спортивной индустрии

Крупнейший проект по поиску работы в спортивной индустрии SportHunter представил результаты первого большого исследования карьерных настроений «Работодатель мечты в спортивной индустрии». В тройку самых желаемых работодателей вошли Российский футбольный союз (РФС), «Спартак» и ЦСКА.



Этой осенью проект запустил первое в России большое исследование карьерных настроений в спортивной индустрии. В исследовании приняли участие 647 человек из 108 городов России, средний возраст респондента — 32 года. В топ-10 самых желаемых работодателей также вошли Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Министерство спорта Российской Федерации, «Зенит», ФИФА, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК) и аdidas.

В топ-10 желаемых спортивных направлений согласно исследованию вошли футбол, госслужба, хоккей, спортивные бренды, баскетбол, боевые искусства, циклические виды спорта, волейбол, медиа и беттинг.