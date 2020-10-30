РФС, «Спартак» и ЦСКА стали самыми желаемыми работодателями в спортивной индустрии

Крупнейший проект по поиску работы в спортивной индустрии SportHunter представил результаты первого большого исследования карьерных настроений «Работодатель мечты в спортивной индустрии». В тройку самых желаемых работодателей вошли Российский футбольный союз (РФС), «Спартак» и ЦСКА.
Этой осенью проект запустил первое в России большое исследование карьерных настроений в спортивной индустрии. В исследовании приняли участие 647 человек из 108 городов России, средний возраст респондента — 32 года. В топ-10 самых желаемых работодателей также вошли Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Министерство спорта Российской Федерации, «Зенит», ФИФА, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК) и аdidas.
В топ-10 желаемых спортивных направлений согласно исследованию вошли футбол, госслужба, хоккей, спортивные бренды, баскетбол, боевые искусства, циклические виды спорта, волейбол, медиа и беттинг.
- 30 октября 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:55
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:27
-
16:23
-
15:51
-
15:27
-
15:10
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:27