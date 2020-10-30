«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный арбитр —Джон Брукс.
Команды являются соседями в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 10 очков в шести турах чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» — на восьмой. Лондонцы опережают «волков» лишь по дополнительным показателям.
- 30 октября 2020
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