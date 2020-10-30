Марадона: Месси привёл «Барселону» на вершину. К нему не относились так, как он заслуживал

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Я думал, что Лео уйдёт. Так было и со мной. В „Барселоне“ непросто. Месси провёл много времени в каталонском клубе, и к нему не относились так, как он заслуживал. Он привёл „Барселону“ на вершину. В какой-то момент Лео захотел сменить обстановку, но ему отказали. Конечно, уйти, хлопнув дверью, сложно. Особенно когда у тебя есть контракт и люди, которые тебя любят. В „Наполи“ я бы так не сделал», — приводит слова Марадоны Clarin.

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться.