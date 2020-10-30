«Так по-свински поступать — неправильно». Канчельскис — об уходе из «Навбахора»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему он покинул пост главного тренера «Навбахора».
«Дело в том, что мне не платили зарплату. Сначала я терпел три месяца, потом ещё два, но понимаете, у меня тоже есть семья, дети, родители, которым нужно помогать. А так по-свински поступать — неправильно. Поэтому было принято такое решение, и там всё по закону, мы подали заявление в ФИФА и ждём разбирательств. Ещё причиной является смена хокима (губернатора) Намангана, там тоже был ряд вопросов. В общем, я посчитал, что в этом клубе у меня нет будущего.
Претензий к футболистам и к персоналу у меня вообще нет, они молодцы. После того как переболели коронавирусом, выходили тренироваться, играть. Дай бог им здоровья, удачи и всего наилучшего с моей стороны. Претензии есть только к руководителям клуба, мы жили с ними на разных планетах как будто. Ну, когда дилетанты приходят в футбол, это всегда проблематично. Если они сочтут нужным нормально пообщаться и пойти на мировую, я всегда открыт для дискуссий, если нет — то будет суд. Бумаги есть, всё решит федерация футбола», — цитирует Канчельскиса Sport24.
- 30 октября 2020
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