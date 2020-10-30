Главный тренер «Бенфики»: у нынешней «Барселоны» ничего нет

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш негативно высказался о сравнении своего клуба с «Барселоной». Ранее полузащитник «Стандарда» Мехди Карсела-Гонсалес отметил, что «Бенфика» похожа на каталонский клуб.



«Не скажу, что мы такие, как нынешняя „Барселона“. Не хочу, чтобы мы выглядели так, как они сейчас. Та «Барселона», которая была несколько лет назад, – это да. У нынешней команды нет ничего. Меня волнует совсем другое», — приводит слова Жезуша AS.

«Барселона» набрала 7 очков в 5 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 7 встречах набравший 14 очков. «Бенфика» набрала 15 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.