Семёнов: для меня Игнашевич — большой пример. У него нет мелочей в футболе
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о бывшем защитнике ЦСКА Сергее Игнашевиче, который тренирует московское «Торпедо», а также назвал тройку лучших центральных защитников по его мнению.
«Когда только пришёл в сборную, начал общаться с Серёгой. Он давал мне очень много советов. Понимаешь, насколько он профессиональный, у него нет мелочей в футболе. Восстановление, питание. Он мне всё по полочкам разложил. Тяжело, конечно, быть таким, как он, но стараюсь. Для меня этот человек большой пример.
Топ-3 центральных защитников? Против которых я играл — Рамос, Кьеллини и Игнашевич. А с кем играл — Вася Березуцкий и Сергей Игнашевич", — сказал Семёнов в интервью пресс-службе сборной России.
- 30 октября 2020
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