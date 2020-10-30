Марадона: доверяю Путину. Уверен, что вакцина от коронавируса скоро появится

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона высказался о пандемии коронавируса в мире.



«Коронавирус — худшее, что могло случиться с нами. Никогда не видел ничего подобного. Латинская Америка страдает больше всех. Надеюсь, это скоро закончится. Есть люди, которые переживают очень тяжёлый период. Многие остались без работы, им не на что жить. Я доверяю Путину. Уверен, что вакцина скоро появится», — приводит слова Марадоны Clarin.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 45 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей, более 33 млн человек выздоровело.