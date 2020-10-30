«Едем на работу». Златан Ибрагимович опубликовал видео с поездки на байке

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал видео, как он едет на байке.

«Едем на работу», — подписал видео Ибрагимович.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Златана.

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 39-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил десять мячей. Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне Златан вышел на поле в трёх матчах Серии А и забил шесть голов.

Шведский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».