«Едем на работу». Златан Ибрагимович опубликовал видео с поездки на байке
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал видео, как он едет на байке.
«Едем на работу», — подписал видео Ибрагимович.
Видео можно посмотреть в "твиттере" Златана.
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 39-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил десять мячей. Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне Златан вышел на поле в трёх матчах Серии А и забил шесть голов.
Шведский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».
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