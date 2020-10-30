Гвардиола — о возможном возвращении в «Барселону»: хочу остаться в «Ман Сити» подольше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Барселону».



«Невероятно счастлив в „Манчестер Сити“ и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться здесь подольше», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.



Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под руководством специалиста каталонский клуб выиграл 14 трофеев. Сейчас главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман.

«Барселона» набрала 7 очков в 5 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 7 встречах набравший 14 очков. В тройку лидеров входят «Реал» (13) и «Гранада» (13).