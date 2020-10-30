Генич отреагировал на жалобу «Спартака» из-за шутки Казанского о Тедеско

Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о направлении «Спартаком» жалобы руководству телеканала «Матч ТВ» за шутку его коллеги Дениса Казанского о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Первое место прилично давит на „Спартак“. Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошёл с ума», — написал Генич в своём "твиттере".

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2020/2021 возглавляет «Спартак», набрав 27 очков. На втором месте — ЦСКА (25). «Зенит» (24) замыкает тройку.

Следующий матч красно-белые проведут с «Ростовом» завтра, 31 октября.