Генич отреагировал на жалобу «Спартака» из-за шутки Казанского о Тедеско
Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о направлении «Спартаком» жалобы руководству телеканала «Матч ТВ» за шутку его коллеги Дениса Казанского о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».
«Первое место прилично давит на „Спартак“. Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошёл с ума», — написал Генич в своём "твиттере".
Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2020/2021 возглавляет «Спартак», набрав 27 очков. На втором месте — ЦСКА (25). «Зенит» (24) замыкает тройку.
Следующий матч красно-белые проведут с «Ростовом» завтра, 31 октября.
«Спартак» счёл оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» о Доменико Тедеско
- 30 октября 2020
-
22:08
-
21:47
-
21:30
-
21:29
-
21:17
-
21:09
-
21:03
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:21
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:40
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:55
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:09
-
16:57
Партнерский контент