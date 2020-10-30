Манджукич, которым интересовался «Локомотив», может вернуться в Италию

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в услугах 34-летнего хорватского футболиста заинтересована «Болонья». Итальянский клуб испытывает проблемы в атакующей линии. На данный момент Манджукич находится в статусе свободного агента.



Ранее сообщалось, что Манджукичем интересуется московский «Локомотив», однако футболист не сумел договориться с клубом об условиях контракта.



Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».