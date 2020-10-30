Моуринью: «Тоттенхэм» должен принять, что Бэйл уже не тот игрок, каким был семь лет назад

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о валлийском полузащитнике «шпор» Гарете Бэйле.



«Семь лет — долгий перерыв. Какой футболист в мире не изменится за семь лет? Иногда это совершенно разные игроки. „Тоттенхэм“ должен это принять. Посмотрите, например, на Криштиану Роналду и Лионеля Месси и сравните их с теми футболистами, которыми они были семь лет назад. Думаю, изменения происходят с большинством игроков.



Бэйл много работает, он становится лучше. Он не пропустил ни одной минуты ни на одной тренировке. Ему по-прежнему сложно проводить на поле по 90 минут, но он совершенствуется. Надеюсь, Гарет скоро вернётся на свой лучший уровень», — приводит слова Моуринью Goal.com.