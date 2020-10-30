Дест — о Месси: играть с лучшим футболистом в мире — это нечто особенное

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест отметил, что рад играть в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Это было невероятно, просто невероятно. Когда впервые увидел Месси, он был в спортзале. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и подумал: „Ничего себе! Рядом со мной сейчас Лионель Месси“. Особенный момент. Играть с ним в одной команде, отдавать пас, принимать мяч… Играть с лучшим футболистом в мире — это нечто особенное», — приводит слова Деста CBS Sports.
Сумма трансфера Деста в «Барселону» составила € 21 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, сумма отступных — € 400 млн. Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году.
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