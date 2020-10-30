Представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку Казанского о Тедеско

Представители YouTube-канала «Коммент.Шоу» извинились за шутку комментатора Дениса Казанского о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске „Коммент.Шоу“ могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали цель оскорбить главного тренера «Спартака» и болельщиков клуба. Хотим принести извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — написано в официальном аккаунте шоу в "Инстаграме".