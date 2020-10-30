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«Барселона» попытается купить Эрика Гарсию зимой. Сделку должен утвердить новый президент

«Барселона» попытается купить Эрика Гарсию зимой. Сделку должен утвердить новый президент
Футбол / Англия 0

«Барселона» предпримет новую попытку подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на отставку президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу, в клубе продолжается работа по укреплению состава. Спортивный директор Рамон Плэйнс и тренер Рональд Куман считают, что команде нужен ещё один центральный защитник.

Сине-гранатовые пытались подписать Гарсию минувшим летом, но не смогли договориться с «горожанами» о сумме трансфера. Переговоры продолжались до последнего дня трансферного окна. Каталонский клуб планирует возобновить переговоры с англичанами, однако кандидатуру Эрика должен одобрить новый президент «Барселоны».

Эрик Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В прошедшем сезоне провёл за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.

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