«Барселона» попытается купить Эрика Гарсию зимой. Сделку должен утвердить новый президент

«Барселона» предпримет новую попытку подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на отставку президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу, в клубе продолжается работа по укреплению состава. Спортивный директор Рамон Плэйнс и тренер Рональд Куман считают, что команде нужен ещё один центральный защитник.

Сине-гранатовые пытались подписать Гарсию минувшим летом, но не смогли договориться с «горожанами» о сумме трансфера. Переговоры продолжались до последнего дня трансферного окна. Каталонский клуб планирует возобновить переговоры с англичанами, однако кандидатуру Эрика должен одобрить новый президент «Барселоны».

Эрик Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В прошедшем сезоне провёл за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.