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Президент «Торино» заразился коронавирусом

Президент «Торино» заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Президент «Торино» Урбано Каиро заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, результат текста Каиро на коронавирус оказался положительным. Глава «Торино» был помещён под наблюдение в миланскую больницу. Сообщается, что Каиро прошёл все необходимые тесты и приступил к лечению.

«Торино» набрал 1 очко в 4 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан», в 5 встречах набравший 13 очков. В тройку лидером также входят «Наполи» (11) и «Сассуоло» (11).

В следующем туре чемпионата Италии «Торино» сыграет дома с римским «Лацио». Встреча состоится завтра, 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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