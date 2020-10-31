Президент «Торино» заразился коронавирусом

Президент «Торино» Урбано Каиро заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, результат текста Каиро на коронавирус оказался положительным. Глава «Торино» был помещён под наблюдение в миланскую больницу. Сообщается, что Каиро прошёл все необходимые тесты и приступил к лечению.



«Торино» набрал 1 очко в 4 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан», в 5 встречах набравший 13 очков. В тройку лидером также входят «Наполи» (11) и «Сассуоло» (11).

В следующем туре чемпионата Италии «Торино» сыграет дома с римским «Лацио». Встреча состоится завтра, 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.