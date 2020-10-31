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«Шальке» и «Штутгарт» поделили очки в матче Бундеслиги

«Шальке» и «Штутгарт» поделили очки в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 30-й минуте встречи счёт открыл защитник «Шальке» Малик Тиав. Во втором тайме, на 56-й минуте, главный арбитр встречи Беньямин Бранд назначил пенальти в ворота гельзенкирхенской команды, который успешно реализовал нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес. Таким образом, «Шальке» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Германии до 6 встреч.

«Штутгарт» набрал 9 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (2) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг», в 5 встречах набравший 13 очков.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
30 октября 2020, пятница. 22:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Тиав – 30'   1:1 Гонсалес – 56' (пен)
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