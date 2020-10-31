«Шальке» и «Штутгарт» поделили очки в матче Бундеслиги
В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 30-й минуте встречи счёт открыл защитник «Шальке» Малик Тиав. Во втором тайме, на 56-й минуте, главный арбитр встречи Беньямин Бранд назначил пенальти в ворота гельзенкирхенской команды, который успешно реализовал нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес. Таким образом, «Шальке» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Германии до 6 встреч.
«Штутгарт» набрал 9 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (2) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг», в 5 встречах набравший 13 очков.
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