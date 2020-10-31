«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт Нури. Через 9 минут полузащитник Даниэл Каштелу укрепил преимущество хозяев в счёте. В концовке встречи, на 86-й минуте, хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич получил красную карточку и был вынужден покинуть поле, после чего гости остались в меньшинстве.
«Вулверхэмптон» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 6 встречах набравший 13 очков.
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