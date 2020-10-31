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«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт Нури. Через 9 минут полузащитник Даниэл Каштелу укрепил преимущество хозяев в счёте. В концовке встречи, на 86-й минуте, хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич получил красную карточку и был вынужден покинуть поле, после чего гости остались в меньшинстве.

«Вулверхэмптон» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 6 встречах набравший 13 очков.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 октября 2020, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Айт Нури – 18'   2:0 Каштелу – 27'
Удаления: нет / Миливоевич – 86'
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