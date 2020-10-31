Пирес: если Мбаппе хочет расти как игрок, то он должен переходить в мадридский «Реал»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес выразил мнение на тему будущего своего 21-летнего звёздного соотечественника Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен».
«Вижу ли я Мбаппе в мадридском «Реале»? Конечно. Я француз, мне нравится «Пари Сен-Жермен», и я бы хотел, чтобы он остался в Лиге 1, но если он хочет и дальше расти как игрок, ему следует перейти в «Реал Мадрид».
Мне нравится смотреть на таких футболистов, как Мбаппе и Неймар, но нет никого, кто был бы похож на Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я не думаю, что мы увидим кого-то похожего на них, по крайней мере, в ближайшем будущем», — цитирует Пиреса AS.
В текущем сезоне 21-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в 6 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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