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«Реджана» не сможет выйти на матч Серии B из-за заражения коронавирусом 22 футболистов

«Реджана» не сможет выйти на матч Серии B из-за заражения коронавирусом 22 футболистов
Футбол / Италия 0

Итальянский футбольный клуб «Реджана» не сможет выйти на завтрашний матч второго дивизиона чемпионата Италии с «Салернитаной» из-за массового заражения игроков коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как уточняет источник, у «Реджаны» недоступны уже 22 игрока и 7 сотрудников клуба, ещё часть заражённых выявлена в молодёжном составе команды. Таким образом, клубу из города Реджо-нель-Эмилия будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3 в завтрашней игре с «Салернитаной». При этом у команды нет возможности запросить перенос встречи, так как этим «Реджана» воспользовалась ещё на прошлой неделе.

После 5 туров Серии B «Салернитана» с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Реджана», имеющая в своём активе 4 очка, — на 11-м.

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