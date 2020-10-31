Фрэнк Лэмпард оценил игру Хакима Зиеша в матче с «Краснодаром»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о подписании минувшим летом 27-летнего марокканского атакующего полузащитника Хакима Зиеша из «Аякса», а также оценил его игру в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (4:0).

«Хаким мне очень нравится как личность. Я разговаривал ещё задолго до его перехода, и был поражен его уверенностью. Это внутренняя уверенность, которую я люблю. «Челси» нужны уверенные и индивидуально сильные игроки, которые считают, что они должны быть здесь, и хотят что-то предложить. Работать с Зиешом было абсолютной мечтой.

Иногда вы видите лучшие качества игроков, когда они травмированы,.Хаким был настроен, чтобы приехать в «Челси» и сразу же взяться за дело, но получил травму на предсезонке. Его трудовая этика в тренажерном зале, взаимодействие с физиотерапевтами, желание привести себя в форму и наладить отношения в коллективе раскрывают его как личность, за короткое время он почувствовал себя как дома.

В игре с «Краснодаром» мы увидели его качества и индивидуальность. Идея получить мяч и развернуться, повернуться лицом вперёд и найти этот пас до того, как игроки обороняющейся команды расставлены, — вот что я рад видеть от Хакима.

В прошлом сезоне у нас были игроки схожего качества — Педро и Виллиан. Годом ранее у нас был Эден Азар. Таких игроков не меняют по прихоти», — цитирует Лэмпарда Goal.