«Химнасия» крупно выиграла матч чемпионата Аргентины, посвящённый 60-летию Марадоны

В Ла-Плате (Аргентина) на стадионе «Хуан Кармело Серильо» состоялся матч-открытие чемпионата Аргентины между командами «Химнасия и Эсгрима» и «Патронато», посвященный 60-летию главного тренера хозяев Диего Марадоны. Встреча завершилась победой «Химнасии» со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь к концу 1-го тайма колумбийским полузащитником «Химнасии» Хоаном Карбонеро. На 57-й минуте аргентинский защитник хозяев Максимильяно Коронель удвоил преимущество команды Диего Марадоны, а на 92-й минуте окончательный счёт в матче установил, вышедший на замену, форвард Эрик Рамирес – 3:0 в пользу «Химнасии».

В прошлом сезоне чемпионом Аргентины стал клуб «Бока Хуниорс». В 23 турах команда набрала 48 очков и на одно очко опередила принципиального соперника «Ривер Плейт». «Химнасия и Эсгрима», возглавляемая Диего Марадоной, в прошлой кампании набрала 23 очка в 23 турах и заняла 19-е место в турнирной таблице первенства.