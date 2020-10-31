Клопп и Гвардиола призывают АПЛ вернуть возможность проведения 5 замен в матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что руководству английской Премьер-лиги следует рассмотреть возможность возвращения 5 замен в матчах, чтобы снизить риск получения травм у футболистов.

«Вопрос о 5 заменах снова должен быть в повестке дня, но я не думаю, что это возможно из-за нынешней системы. Очевидно, что это никому не помогает, когда у «Челси» есть травмированные, как и у «Сити», «Ливерпуля», «Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и«Лестера», а у остальных клубов и вовсе не хватает права голоса. Такова система», — сказал Клопп.



Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поддержал своего коллегу, приведя статистику, что в этом сезоне на 47% больше мышечных травм по сравнению с сезоном-2019/2020.



«Это не имеет ничего общего с преимуществом определенных команд. Речь идет о том, почему мы здесь — об игроках, забудьте о преимуществе. Когда футболисты играют каждые три дня, они начинают страдать. Почему во всех лигах это возможно (5 замен – прим. «Чемпионата»), а мы не можем защитить игроков?



Статистика говорит сама за себя. Игроки не восстанавливаются после предыдущей игры, даже в прошлом сезоне. Это не имеет никакого смысла. Кто голосовал за подобные решения? Кто они? Кто бы это ни был, они должны защищать игроков», — цитирует Гвардиолу Goal.