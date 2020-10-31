Андреа Пирло отреагировал на вручение сатирической награды «Золотой тапир»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вручение сатирической награды «Золотой тапир» от одного из телеканалов. «Приз» достался 41-летнему итальянскому специалисту за неудовлетворительный старт сезона для команды. Об этом сообщает Football Italia.
«Мы проходим обкатку, я не боюсь не съесть панеттоне», — сказал Пирло корреспонденту, когда получил сатирическую награду. Говоря, что он «не боится не есть панеттоне», Пирло настаивает, что не боится увольнения перед Рождеством.
Напомним, что в чемпионате Италии «Ювентус» идёт на 5-м месте, одержав лишь 2 победы, одна из которых техническая над «Наполи» (3:0). На групповой стадии ЛЧ «Ювентус» стартовал с победы над киевским «Динамо» (2:0), а после чего уступил в домашнем поединке «Барселоне» (0:2).
Данная награда чаще всего вручается неудовлетворительные результаты, нестандартное поведение или курьёзные случаи на поле и за его пределами. Среди прошлых обладателей — директор «Милана» Паоло Мальдини, вратарь всё того же «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси.
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