«Я атакую Кумана, когда будет нужно». Гарсия пошутил о возможном переходе Депая в «Барсу»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия пошутил по поводу возможного перехода Мемфиса Депая в «Барселону».

«Это заставляет меня задуматься о том, чтобы атаковать Кумана, когда придёт время. Я сделаю это, когда будет нужно», — пошутил Гарсия, слова которого приводит Goal.

В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, причиной этого стало то, что каталонцы не расстались с форвардом Усманом Дембеле, в услугах которого был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Позже в СМИ появилась информация, что клубы договорились о трансфере форварда в январе 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Депай провёл 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.