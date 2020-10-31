«Я атакую Кумана, когда будет нужно». Гарсия пошутил о возможном переходе Депая в «Барсу»
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия пошутил по поводу возможного перехода Мемфиса Депая в «Барселону».
«Это заставляет меня задуматься о том, чтобы атаковать Кумана, когда придёт время. Я сделаю это, когда будет нужно», — пошутил Гарсия, слова которого приводит Goal.
В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, причиной этого стало то, что каталонцы не расстались с форвардом Усманом Дембеле, в услугах которого был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Позже в СМИ появилась информация, что клубы договорились о трансфере форварда в январе 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Депай провёл 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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