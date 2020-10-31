Эриксен: спросите у Конте, почему я не играю

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен ответил на вопрос о недостаточной игровой практике в итальянском клубе.
«Спросите у Конте, почему я не играю. Позвоните ему и поговорите с ним, потому что он сам принимает решения. В футболе бывают взлёты и падения и лишь немногие могут всегда быть на высоте», — приводит слова Эриксена Football Italia.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эриксен провёл 4 матча (2 – в основном составе) и не смог отметиться результативными действиями.
Эриксен перешёл в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого защищал на протяжении шести с половиной лет. Сумма трансфера составила € 20 млн.
Ранее появилась информация, что заполучить Эриксена пытался «Зенит». Однако впоследствии её опровергли.
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