Артета: я был терпелив и давал возможности Озилу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с полузащитником клуба Месутом Озилом.

«Что я могу вам сказать, я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Он игрок футбольного клуба, он был действительно важным игроком в последние несколько сезонов. Я должен уважать это, но я здесь для того, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и для клуба», — приводит слова Артеты Goal.

Ранее Озил не попал в заявку «Арсенала» на матчи АПЛ.

Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. Немецкий футболист не играет за лондонский клуб с марта текущего года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.