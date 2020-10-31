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Артета: я был терпелив и давал возможности Озилу

Артета: я был терпелив и давал возможности Озилу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с полузащитником клуба Месутом Озилом.

«Что я могу вам сказать, я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Он игрок футбольного клуба, он был действительно важным игроком в последние несколько сезонов. Я должен уважать это, но я здесь для того, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и для клуба», — приводит слова Артеты Goal.
Ранее Озил не попал в заявку «Арсенала» на матчи АПЛ.

Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. Немецкий футболист не играет за лондонский клуб с марта текущего года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Агент Озила жёстко раскритиковал слова Артеты о непопадании Месута в заявку АПЛ
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