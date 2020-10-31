Сульшер: не понимаю, почему отменили пять замен. Этот сезон — самый сложный в истории

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об отмене правила пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.
«Я полностью поддерживаю проведение пяти замен. Не понимаю, почему клубы проголосовали против, не могу поверить в это — мы же должны заботиться об игроках. Необходимо думать о них. Этот сезон — самый сложный в истории.
Не могу понять, почему клубы проголосовали против пяти замен. Если вы сделаете шаг назад и подумаете о профессиональных футболистах, об их физическом и психическом здоровье, вы поймёте, что единственное разумное решение в этой ситуации — дать им больше времени для отдыха. Мы уже стали свидетелями многих травм в АПЛ. Я бы хотел иметь возможность проводить пять замен», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
- 31 октября 2020
-
10:19
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
08:36
-
07:53
-
07:39
-
07:12
-
06:49
-
06:30
-
06:11
-
05:57
-
05:44
-
04:55
-
04:33
-
03:47
-
03:28
-
03:08
-
02:53
-
02:28
-
02:05
-
01:43
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:04
- 30 октября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:12
-
22:48