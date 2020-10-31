Сульшер: не понимаю, почему отменили пять замен. Этот сезон — самый сложный в истории

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об отмене правила пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.



«Я полностью поддерживаю проведение пяти замен. Не понимаю, почему клубы проголосовали против, не могу поверить в это — мы же должны заботиться об игроках. Необходимо думать о них. Этот сезон — самый сложный в истории.



Не могу понять, почему клубы проголосовали против пяти замен. Если вы сделаете шаг назад и подумаете о профессиональных футболистах, об их физическом и психическом здоровье, вы поймёте, что единственное разумное решение в этой ситуации — дать им больше времени для отдыха. Мы уже стали свидетелями многих травм в АПЛ. Я бы хотел иметь возможность проводить пять замен», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Клопп и Гвардиола призывают АПЛ вернуть возможность проведения 5 замен в матчах