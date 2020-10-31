Ансу Фати: надеюсь отпраздновать ещё несколько лет в качестве игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил, что он планирует выступать за каталонский клуб ещё несколько лет. Сегодня, 31 октября, испанскому форварду исполняется 18 лет.



«Это только начало. Я надеюсь отпраздновать ещё несколько лет в качестве игрока «Барселоны», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.



Ансу Фати родился 31 октября 2002 года. За основную команду «Барселоны» форвард выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в пяти матчах за «Барселону» Фати забил четыре гола. Нападающий стал самым молодым автором гола в составе сборной Испании, забив в матче с национальной командой Украины в Лиге наций УЕФА. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус».

«Ювентус» интересуется Ансу Фати