Ансу Фати: надеюсь отпраздновать ещё несколько лет в качестве игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил, что он планирует выступать за каталонский клуб ещё несколько лет. Сегодня, 31 октября, испанскому форварду исполняется 18 лет.
«Это только начало. Я надеюсь отпраздновать ещё несколько лет в качестве игрока «Барселоны», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.
Ансу Фати родился 31 октября 2002 года. За основную команду «Барселоны» форвард выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в пяти матчах за «Барселону» Фати забил четыре гола. Нападающий стал самым молодым автором гола в составе сборной Испании, забив в матче с национальной командой Украины в Лиге наций УЕФА. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус».
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