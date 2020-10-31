Талалаев: балетное судейство в РПЛ сослужило негативную службу в Лиге чемпионов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал разницу в работе арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги и Лиги чемпионов.



«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов. Если наши ведущие команды там наносят всего по два-три удара и доходят до ворот соперника всего пять-семь раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды, — и это наши лидеры.



Я думаю, что вот это балетное судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, сослужило негативную службу. В матче «Краснодара» это было наглядно видно — в первые 20 минут ребята падают, свистки не даются, соперник проводит быстрые ответные атаки. То же самое можно сказать о «Зените». Ребята психологически просто ждут фола, когда идёт борьба в центре поля. Европейские судьи спокойно дают играть в футбол, как это было раньше, и мы не совсем готовы к этому.



Мы приучаем свою команду играть более агрессивно. Мы хотим играть в отбор, хотим определять на поле зоны, где отбирать мяч, играть более агрессивно. Это приводит к тому, что очень часто фиксируются нарушения у наших футболистов. Я не говорю, что всегда неправильно. Конечно, агрессивный футбол подразумевает под собой фолы, но зачастую это такие фолы, которые европейские судьи просто не замечают. Здесь нужно найти баланс», — сказал Талалаев в интервью клубной пресс-службе.