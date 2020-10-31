Жозе Моуринью: сейчас таблица английской Премьер-лиги не так много значит

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал положение команд в турнирной таблице и поделился ожиданиями от предстоящего матча седьмого тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».



«Я считаю, что сейчас турнирная таблица не так много значит. В феврале-марте вы взглянете на неё и поймёте реальные шансы команд на титул.



Часть результатов этого особенного сезона, наряду с выдающимся «Лестер Сити», перенесётся на февраль и март. К тому моменту таблица будет отражать реальный уровень команд, сейчас — нет.



Мы великолепно выступаем в Премьер-лиге на выезде, но дома мы потеряли слишком много очков. С ними мы были бы выше, но это не главная задача.



Наша цель — победить «Брайтон», понимая, что в Премьер-лиге может случиться всякое», — цитирует Моуринью Sky Sports.

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