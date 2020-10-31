«Манчестер Сити» готов заплатить € 8 млн за 18-летнего сербского форварда

Нападающий «Партизана» Филип Стеванович близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, английский клуб заплатит за трансфер 18-летнего сербского футболиста € 8 млн, включая бонусы. Напомним, минувшим летом Стеванович мог перейти в «Манчестер Юнайтед».



Стеванович — воспитанник «Партизана». Форвард выступает в составе основной команды клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Сербии и забил 3 гола.

«Манчестер Сити» набрал в 5 матчах 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравший в 6 встречах 13 очков «Эвертон».