Клопп: в центре защиты «Ливерпуля» могут сыграть Робертсон, Хендерсон или Вейналдум
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о проблемах клуба, связанных с травмами центральных защитников.
«Мы можем выпустить Хендерсона или Вейналдума. Робертсон тоже может сыграть центрального защитника. Они готовы не меньше Маскерано, а он довольно хорошо действовал на этой позиции.
Так что да, у нас точно есть несколько вариантов и мы используем один из них», — цитирует Клоппа Goal.
У Вирджила ван Дейка диагностировали травму крестообразных связок колена, его восстановление может занять до девяти месяцев. У Жоэля Матипа было выявлено мышечное повреждение, а Фабиньо, который может выступать на позиции центрального полузащитника, получил травму в матче второго тура Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (2:0).
Юрген Клопп прокомментировал травму Фабиньо в матче Лиги чемпионов
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