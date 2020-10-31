«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
«Манчестер Сити» набрал 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 6 встречах набравший 13 очков. В тройку лидером входят «Ливерпуль» (13) и «Вулверхэмптон» (13).
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