Маммана: квартиры в Питере не осталось, после завершения контракта вернулся бы в Аргентину

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды за «Сочи», прокомментировал переход в новый клуб и прощание с командой.



«Каких-то особенных бесед не было, перед отъездом в Сочи попрощались с некоторыми ребятами, но с главным тренером пообщаться не довелось. Сочинский климат мне очень нравится, он намного более мягкий. Когда ты долго прожил в более суровом климате, а затем оказался в таком теплом месте, это очень приятно, комфортно.



Да, да, матч с «Зенитом» был, несомненно, важен: мы хотели показать себя, провести отличный матч. Но… Пусть мы не добились положительного результата, но я постарался вложиться по максимуму. К тому же снова встретился с бывшими партнёрами по «Зениту». Было очень здорово. Имел ли для меня матч с «Зенитом» особое значение? Перед каждым матчем я стараюсь быть очень сконцентрированным и поэтому почти не разговариваю. Конечно же мы пересеклись с некоторыми из ребят, поприветствовали друг друга, перекинулись парой слов, но в целом не довелось долго общаться.



У меня не осталось квартиры ни в каком городе. Буду решать вопросы по мере поступления. Что делать, посмотрим, когда закончится контракт. Я сейчас сосредоточен на футболе, а всё остальное второстепенно. Но наверняка после завершения контракта я бы вернулся в Аргентину», — цитирует Мамману «Спорт день за днём».

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