Аймар: Месси счастлив в «Барселоне». Кто может ставить под сомнение его самоотдачу?

Бывший футболист сборной Аргентины Пабло Аймар поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси счастлив. Но быть счастливым, наслаждаться футболом и постоянно стремиться к победе непросто. Вижу ли я его прежнюю преданность клубу? Кто может ставить под сомнение его самоотдачу? У меня никогда не возникало сомнений. Мне нравится наблюдать за игрой Месси. Я хотел бы посмотреть на него в другом клубе.
Мне очень нравится смотреть, как он тренируется. Это огромная привилегия. Где бы он ни выступал, я всегда буду наблюдать за его игрой», — приводит слова Аймара Goal.com.
Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться.
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