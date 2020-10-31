Гендиректор «Чайки» — о судействе: искренне хотим понять, что определило решения Турбина

Генеральный директор футбольного клуба «Чайка» Максим Пономарёв высказался о судействе Евгения Турбина в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Чертаново» (2:1).



«Прежде всего хочу сказать спасибо футбольной общественности, блогерам, журналистам федеральных каналов, нашим болельщикам, которые оказались едины в своих мнениях относительно увиденного. Да, наш клуб — из небольшого населённого пункта, но мы не потерпим подобного отношения к себе. «Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей.



В нынешней непростой ситуации Футбольная национальная лига прикладывает невероятные усилия для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу.



Но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи.



В Песчанокопском живут простые и добрые люди, которые любят свою команду и хотят прежде всего наслаждаться футболом. В составе клуба немало молодых футболистов, у которых только формируется футбольный менталитет. Возникает вопрос: видя подобные ситуации, что они могут впитать в себя? Принципы справедливости? Не думаю.



Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче с «Чертаново», — цитирует Пономарёва пресс-служба «Чайки».

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