РФС сообщил в УЕФА о заинтересованности провести матчи молодёжного Евро в России

Российский футбольный союз обратился в УЕФА и высказал заинтересованность в проведении в России мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодёжных сборных команд 2021 года в случае попадания молодёжной сборной России в эту группу.



«Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (Краснодар) вместимостью 35 тысяч зрителей и «Краснодар-2» (Краснодар), который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.



Жеребьёвка группового этапа молодёжного Евро пройдет 10 декабря. Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта 2021 года, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.



Молодёжная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5. Молодёжка сыграет в финальном этапе ЧЕ впервые с 2013 года», — сообщает пресс-служба РФС в своём «телеграме».

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