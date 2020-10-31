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Ван де Бек: тренировки — это хорошо, но хотелось бы играть

Ван де Бек: тренировки — это хорошо, но хотелось бы играть
Футбол / Англия 0

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек признался, что хотел бы получать больше игрового времени.

«Каждый футболист хочет играть. Тренировки — это хорошо но матчи — это то, ради чего мы и играем в футбол. Думаю, плотное расписание должно помочь команде стать сильнее. Я убеждён, что мы сможем выигрывать, если будем сконцентрированы на своей работе», — приводит слова ван де Бека официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

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