Ван де Бек: тренировки — это хорошо, но хотелось бы играть

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек признался, что хотел бы получать больше игрового времени.



«Каждый футболист хочет играть. Тренировки — это хорошо но матчи — это то, ради чего мы и играем в футбол. Думаю, плотное расписание должно помочь команде стать сильнее. Я убеждён, что мы сможем выигрывать, если будем сконцентрированы на своей работе», — приводит слова ван де Бека официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.